Москва, , 00:47 — REGNUM Объём финансирования национальных проектов России к 2024 году может вырасти до 26 трлн рублей, следует из представленных министерством финансов данных. Об этом 13 декабря пишут «Известия».

Больше всего за это время подорожает нацпроект «Демография», который потребует дополнительные 279 млрд рублей после расширения круга получателей пособий на первого и второго ребенка с 2020 года. Также Минфин планирует существенно увеличить расходы про проекту «Здравоохранение» и «Комплексному плану развития магистральной инфраструктуры» — на 39 и 38 млрд рублей соответственно.

В результате общая прогнозируемая стоимость нацпроектов вырастет на 368 млрд рублей. При этом из 26 трлн рублей, о которых заявляют в министерстве, больше половины — 13,5 трлн рублей — будет направлено из федерального бюджета.

Напомним, система из 13 национальных проектов сформирована в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Они призваны обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, а также переход к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

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