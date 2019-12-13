Москва, , 10:00 — REGNUM Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney и РНКО «Единая касса» (Walletone) сделали совместное открытое заявление, в котором описали возможные меры по упрощению процедуры идентификации электронных кошельков в России.

Причиной опубликования заявления стал Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, а именно принятые к нему поправки, ограничивающие возможности клиентов по переводу денежных средств и их снятие в наличной форме через неидентифицированные электронные кошельки.

По мнению членов ассоциации, такие изменения снижают объем пользования электронными кошельками, чем затормаживают рост доли безналичного расчета.

В своем заявлении представители ассоциации делают акцент на том, что жители отдаленных регионов, в которых, вследствие оптимизации предоставления банковских услуг, закрываются отделения банков, лишаются доступной финансовой услуги. По их мнению, это приведёт к росту массы наличности в регионах, что усугубит криминальную ситуацию, связанную с оборотом наличных денег и даже криптовалют, владельцев которых очень сложно отследить.

Чтобы упростить процедуру идентификации, ассоциация предлагает более гибкие меры, а именно:

идентифицировать кошельки по номеру мобильного телефона, номеру банковской карты или другому банковскому идентификатору; в качестве второго после паспорта идентификационного документа узаконить водительское удостоверение, а не только ИНН, СНИЛС или ОМС; разрешить владельцам электронных кошельков проходить идентификацию через единую биометрическую систему; разрешить проходить упрощенную идентификацию нерезидентам.

Эти шаги, по мнению экспертов, позволят безналичным финансовым услугам стать доступными для населения РФ и ускорят рост безналичного денежного оборота.

Даже неопытному взгляду обычного пользователя простейших финтех-услуг становится ясно, что предлагаемые меры далеки от упрощения процедуры идентификации, так как не сокращают количество производимых пользователем действий по внесению персональной информации в базу, а только заменяют эти дополнительные процедуры. Предложение по привязке электронного кошелька к банковским картам или иным банковским идентификаторам, а также к ЕБС и вовсе выглядит абсурдно, так как это фактически означает дублирование функций банка по предоставлению и обслуживанию дебетовых карт клиента.

Возможно, заявление будет услышано, и после внесения соответствующих поправок в 161-ФЗ держатели электронных кошельков станут ещё более прозрачными и предсказуемыми для новых владельцев их персональных данных.

С 2012 года Банк России заинтересован в увеличении безналичных расчетов и планирует увеличить долю безналичных платежей в России до 80%, о чем в начале июля на Международном финансовом конгрессе сообщила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова:

«У нас с вами сейчас 60% «безнала». Мы хотим получить цифру через четыре года — порядка 80%».

По данным РБК на начало ноября 2019 г. со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром», лишь 6% опрошенных жителей России пользуются электронными кошельками (QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney), 58% опрошенных респондентов пользуются дебетовыми картами, 15% опрошенных расплачиваются кредитными картами, из них на бесконтактные платежи через смартфон перешли 13% участников опроса, 11% респондентов используют перевод денег продавцу по номеру телефона. 98% россиян не рискуют полностью отказаться от наличных денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородская гордума поставила мэрии «удовлетворительно» по нацпроектам