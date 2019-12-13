Ижевск, , 00:10 — REGNUM Государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 декабря текущего года составил 48,042 млрд рублей, свидетельствуют данные минфина республики. В течение месяца сумма долговых обязательств сократилась на 522 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В структуре госдолга региона наблюдается значительное снижение суммы бюджетных кредитов и рост объема банковских заимствований.

Так, в течение месяца объем средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократился на 5,972 млрд рублей или на 30,6% в структуре долга и составил 19,492 млрд рублей. Доля бюджетных средств в структуре задолженности снизилась с 55% в ноябре до 42% в декабре.

При этом объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, увеличился на 5,45 млрд рублей или на 28,3% и составил 19,250 млрд рублей. Доля коммерческих кредитов в структуре госдолга выросла с 29% до 42% в течение месяца.

Сумма государственных ценных бумаг не изменилась и составляет 7,3 млрд рублей, её доля в структуре госдолга составляет 16%.

С начал года госдолг республики сократился на 971,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, кредит на 5,45 млрд рублей был привлечен в ноябре. В минфине региона поясняли, что в течение года республика пользуется кредитом Федерального казначейства, который предоставляется под 0,1% годовых. Возврат очередного кредита в 5 млрд рублей должен произойти до 25 ноября, для чего и привлекаются коммерческие кредиты. При этом отмечалось, что кредит не приведет к росту регионального долга, по итогам 2019 года государственный долг Удмуртской Республики будет снижен на 971 млн рублей.