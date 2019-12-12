Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Договорённости об условиях торговой сделки США и Китая достигнуты на переговорах 12 декабря, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что успех достигнут в ходе переговоров. Теперь, чтобы сделка состоялась, эти условия должен одобрить американский президент Дональд Трамп.

Для этого эксперты будут сегодня проводить консультации с Трампом. Если президент согласится с условиями, то сделка может состояться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 12 декабря заявил, что Вашингтон очень близок к торговой сделке с Пекином, в которой, подчеркнул он, заинтересованы и американцы и китайцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что до торговой сделки с Китам рукой подать