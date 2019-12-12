Нижний Новгород, , 23:09 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года экспорт Нижегородской области в Японию увеличился на 34,3% и превысил 60 млн долларов. Об этом заявила директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

По итогам недавно завершившегося перекрестного года России и Японии в Нижегородской области проведено более 60 мероприятий, посвященных японской культуре и быту: международные выставки, научные конференции, форумы, семинары, лекции, стажировки. Также регион посетила делегация молодых японских футболистов из региона-партнера префектуры Мияги.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2018 года товарооборот области с Японией составил 86 млн долларов, превысив показатель предыдущего года на 55%. Нижегородский экспорт в эту страну увеличился на 56%.