Нижний Новгород, , 23:01 — REGNUM Вместо главы Нижнего Новгорода Владимира Панова по реализации национальных проектов перед депутатами гордумы отчитывались заместители мэра и главы департаментов. По словам вице-губернатора Евгения Люлина, на реализацию программ в рамках нацпроектов Нижегородская область выделила на 2019−2021 годы 86,3 млрд рублей. Он призвал депутатов не устраивать «охоту на ведьм», а «самокритично обсудить» исполнение нацпроектов, чтобы учесть текущие ошибки в будущем.

Он отметил, что по-настоящему работы начались два-три месяца назад, поскольку федеральные средства пришли в регион поздно.

Согласно отчетам представителей мэрии: регион реализует 10 федеральных программ в рамках шести нацпроектов: «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика».

Так, в текущем году было отремонтировано 52 км дорог, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье», благоустроено 16 общественных пространств, оборудованы классы информатики в школах, до конца года завершится строительство пристроев к 11 детским садам.

Депутаты критиковали лишь строительство и ремонт соцобъектов, в частности, затягивание строительства школы на проспекте Гагарина на 675 мест, а также переселение в связи с ремонтом около 1 тыс. детей из гимназии №1 на площади Минина в октябре в две другие школы, что создало неудобства.

По результатам голосования исполнение двух нацпроектов признали «надлежащим», четырех — «удовлетворительным» по одному нацпроекту большинством голосов поставили «неуд», но среднее арифметическое в итоге вывели до «удовлетворительно» по всем нацпроектам.

Планируется, что 20 декабря состоится разбор исполнения мероприятий по нацпроектам в целом по области. До этого пройдут депутатские собрания в городах и районах региона с участием губернатора Глеба Никитина, который в октябре возглавил региональное отделение «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2019 году на реализацию нацпроектов в регионе предусмотрено 32,1 млрд рублей. Из них федеральные средства — 15,6 млрд рублей, средства консолидированного бюджета Нижегородской области — 9,7 млрд рублей, средства Пенсионного фонда РФ — 6,8 млрд рублей.