Нижний Новгород, , 22:24 — REGNUM Сформирована книга заявок на приобретение облигаций Нижегородской области серии 35 014 на 10 млрд рублей и сроком обращения 5,5 года. Об этом говорится в материалах областного минфина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ставка первого купона утверждена в размере 6,75% годовых. Объем спроса превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей. Размещение облигаций состоится 13 декабря на Московской бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря госдолг Нижегоросдкой области составил 60,632 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств сократился на 4,602 млрд рублей или на 7%. При этом в структуре нижегородского госдолга появились коммерческие кредиты на сумму 6,191 млрд рублей. В настоящее время самая значительная доля в структуре госдолга приходится на выпущенные регионом ценные бумаги — 58,2% или 35,3 млрд рублей.