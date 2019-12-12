Нижний Новгород, , 22:04 — REGNUM По итогам января-октября 2019 года бюджет Нижегородской области исполнен с профицитом 6,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минфине.

Так, в консолидированный бюджет поступило 169,2 млрд рублей, что на 13,3 млрд рублей или на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 161,5 млрд рублей.

При этом доходы областного бюджета за январь-октябрь исполнены в объеме 142,7 млрд рублей или на 8,7% — 9,7 млрд рублей — больше, чем годом ранее. Расходы бюджеты составили 136,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно изменениям в бюджет-2019, внесенным по инициативе губернатора Глеба Никитина, ожидаемые доходы региональной казны в 2019 году составят 177,8 млрд рублей, расходы — — 189,2 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 11,4 млрд рублей или 6% от расходов.