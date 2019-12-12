Рим, , 21:55 — REGNUM Правительство Италии внесло поправки в проект бюджета, изменив предлагаемый порядок введения двух новых налогов, передает Italia Oggi в четверг, 12 декабря.

Налог на прохладительные напитки с высоким содержанием сахара предполагается ввести не с начала и не с середины годы, как предполагалось ранее, а только с октября 2020 года.

В отношении налога на пластиковую упаковку предложено снижение ставки — с 50 до 45 евроцентов за килограмм таких отходов.

Обе налоговые инициативы в итоге могут быть отклонены парламентом, поскольку единства по вопросу о необходимости введения этих налогов нет даже внутри правящей коалиции. И оппозиция, и часть депутатов входящих в коалицию партий полагают, что под видом заботы об экологии и здоровье министры хотят лишь пополнить бюджет любым способом.