Нью-Йорк, США, , 21:31 — REGNUM Индексы Уолл-стрит приблизились к рекордным максимумам после заявления президента США Дональда Трампа о скором заключении «большой сделки» с Китаем, 12 декабря передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 136,60 пункта (0,49%), до 28 047,90 пункта. Максимум торгов для индекса составил 28 224,95 пункта.

Индекс Nasdaq вырос на 36,35 пункта (0,42%), до 8690,40 пункта, дневной максимум индекса составляет 8745,82 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 18,17 пункта (0,58%), до 3159,80 пункта, максимум S&P за сессию — 3176,47 пункта.

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