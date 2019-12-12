Ижевск, , 21:29 — REGNUM В период с 2017 года по ноябрь 2019 года в управление Роспотребнадзора по Удмуртии поступило 583 жалобы от граждан, органов власти, юридических лиц по вопросам работы системы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Первые итоги «мусорной» реформы были подведены на заседании круглого стола с участием специалистов ведомства, регионального оператора ООО «Спецавтохозяйство», представителей муниципалитетов и общественных организаций, сообщили ИА REGNUM в управлении.

Было отмечено, что с начала работы реформы обращения с отходами число жалоб не снижается. Основную часть обращений — 37% — составляют жалобы на неудовлетворительное состояние и оборудование контейнерных площадок, что в два раза больше, чем в 2017 и 2018 годах. На 17% выросло количество жалоб по вопросам обмана потребителей при начислении платы за услугу вывоза ТКО.

За нарушения порядка обращения с отходами 269 юридических и должностных лиц привлечены к ответственности, сумма штрафов составила более 1,9 млн рублей.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2019 года в республике находилась 481 несанкционированная свалка, общая площадь таких территорий составляет более 300 га, что представляет особую опасность в свете эндемичности региона по ГЛПС («мышиная лихорадка»), ежегодно в республике заболевают около 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех лет Удмуртия планирует осуществить переход к раздельному сбору бытовых отходов. По данным регоператора, до конца 2019 года в Ижевске появятся 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, таким образом, спецконтейнерами будут оборудованы 87% площадок в городе из 1150.