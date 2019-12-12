Архангельск, , 21:27 — REGNUM Более пяти миллиардов рублей планируют направить на сдерживание роста тарифов в Архангельской области в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Администрация подчеркивает, что в Архангельской области в ближайшем полугодии будет самый низкий тариф среди регионов Северо-Западного федерального округа на теплоэнергию — 1639,93 руб./Гкал (с учетом НДС). Далее по нарастающей идут тарифы, установленные для жителей города Санкт-Петербурга (1765,33 руб./Гкал) и Вологодской области (1904,3 руб./Гкал). Список замыкает Мурманская область, жители которой платят в среднем 3252,96 руб./Гкал.

В рейтинге тарифов на тепловую энергию для населения в областных центрах СЗФО (всего 11 субъектов РФ) лидирует город Сыктывкар (Республика Коми), в котором установлен самый низкий тариф в размере 1668,41 руб./Гкал, на втором месте город Санкт-Петербург (1765,33 руб./Гкал), а на третьем — город Архангельск (1771,32 руб./Гкал).

По уровню доли потребительских расходов cреднестатистической семьи региона, потраченных на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2018 году, Архангельская область занимает 26-е место среди всех субъектов Российской Федерации.

Среди 11 субъектов СЗФО у Архангельской области 1-е место и самый низкий показатель доли расходов, потраченных на оплату жилищно-коммунальных услуг, — 9%.

«Нелишним будет напомнить, что по уровню заработной платы в 2018 году Архангельская область занимает 17-е место среди всех субъектов Российской Федерации и пятое место среди субъектов СЗФО», — подчеркнули в правительстве.

Новость о размере тарифов правительство опубликовало не случайно — накануне региональных чиновников раскритиковали за принятый закон о тарифах на вывоз ТКО. Как сообщало ИА REGNUM, с нового года максимальный тариф составит 120 рублей с человека для жителей крупных городов. Для сельской местности потолок тарифа составит 52 рубля с человека, и не более 73 рублей будет взиматься с жителей городов численностью менее 12 тысяч человек. Сейчас тариф для жителей Архангельска составляет 30 рублей. Оппозиция посчитала такое повышение необоснованным, поскольку при новой системе обращения с ТКО отходы продолжат вывозить на общую свалку.