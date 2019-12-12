Москва, , 21:21 — REGNUM Международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай» может быть реализован на территории России в течение пяти-восьми лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Речь идёт о скоростной автомобильной магистрали, которая должна связать регионы западного Китая с Европейским союзом, который также называют «Новым шёлковым путём». По мнению Титова, проект, скорее всего, будет реализован.

«Проект будет поддержан, скорее всего, окончательно. Мы видим хорошую перспективу его согласования в России. Необходим период, чтобы сделать всё. Должно быть участие и российских и китайских инвестиционных институтов. Организационный период займёт какое-то время. Надеемся, что в ближайшее время этот путь между Китаем и Западной Европой будет работать», — сказал Титов.

Также уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что частные инвесторы уже выкупили около 7% земли, по которой должна пройти трасса. Это обстоятельство говорит о том, что проект скорее всего будет реализован. По оценке Титова, магистраль на территории России может заработать через пять-восемь лет.

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