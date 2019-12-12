Москва, , 21:11 — REGNUM В скором времени начнутся переговоры о свободной торговле между Россией и Индией. Об этом 12 декабря заявил посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский о время общения со СМИ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам дипломата, о своем желании выходить на соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом заявили такие страны как Индонезия, Таиланд. Также Барский анонсировал официальные переговоры по этому вопросу с Индией.

«Скоро у нас начнутся официальные переговоры о соглашении по свободной торговле с Индией. Таким образом число наших партнёров в этом регионе прирастает. Но торговля — это не единственное, чем мы занимаемся, у нас активно развивается инвестиционное сотрудничество. Я уверен, что в 2020 году мы увидим новые результаты, возможно даже прорывы», — сказал Барский.

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