Рим, , 20:54 — REGNUM В проект бюджета Италии на 2020 год в четверг, 12 декабря, внесена поправка, предполагающая выделение в течение двух лет 150 млн евро для предприятий, находящихся в кризисе.

Треть этой суммы предполагается выделить в 2020 году, еще 100 млн евро — в 2021 году.

Основным получателем этих средств может стать крупнейшее металлургическое предприятие страны — завод в Таранто, где вследствие решений собственника (Arcelor Mittal) есть серьезная угроза массовых увольнений и остановки производства.