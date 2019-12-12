Москва, , 21:14 — REGNUM Развитие отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона является приоритетом внешней политики РФ. Об этом 12 декабря заявил посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский о время общения со СМИ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — это приоритет российской внешней политики на длительную перспективу. И для этого наш президент, наше правительство, МИД старается создавать необходимые политические условия», — сказал Барский.

Дипломат отметил, что ключевым партнёром РФ в этом регионе является Китай. Однако наряду с ним есть и другие страны, с которыми следует развивать отношения.

«Ассоциация стран Юго-Восточной Азии выстраивает такую же интеграцию, что и Евразийский союз. По очень многим параметрам мы идём с ними в одном направлении. Хорошо, что в этом году отношения получили дополнительное развитие. Нужно приобретать привычку к сотрудничеству. Это трудоемкий процесс, но мы преодолеваем его семимильными шагами», — заявил Барский.

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