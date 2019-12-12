Йошкар-Ола, , 20:38 — REGNUM В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории парка Победы в Марий Эл закончены работы по благоустройству Аллеи Героев. Окончание реконструкции объектов парка запланировано на весну 2020 года, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Аллея представляет собой группу металлических стел, на которых размещены таблички с именами жителей республики, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя России, полного кавалера ордена Славы. На 14 стелах увековечены имена 77 уроженцев республики.

По словам мэра Йошкар-Олы Евгения Маслова, в дальнейшем планируется разместить на каждой табличке QR-код, при наведении на который будет доступна вся информация о каждом герое. Проект запустят в марте 2020 года.

Сейчас заасфальтированы площадки аллеи, установлены бордюры, уложена брусчатка, частично установлено наружное освещение.

В дальнейшем будет благоустроена аллея тружеников тыла, установлена военная техника, включая вертолет времен Великой Отечественной войны, также весной будут закончены работы по устройству систем освещения и озеленению. В следующем году парку исполняется 70 лет.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что такие парки должны появиться в каждом районе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Сурок Медведевского района к 75-летию Победы планируется начать строительства мемориала воинам, которые скончались в госпиталях. Под территорию мемориального комплекса отведена площадка размером 400 кв. метров, и разработана проектно-сметная документация на общестроительные работы. Кроме того, планируется обустроить подъездную дорогу. Стоимость только дорожных работ оценивается в 1 млн рублей. На гранитные плиты будут нанесены фамилии погибших, но также будет оставлено свободное место для внесения новых имен, в случае нахождения останков поисковиками. В дальнейшем мемориал будет оборудован Вечным огнём.