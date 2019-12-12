Курган, , 20:30 — REGNUM В Курганской области в окончательном чтении принят закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Доходы бюджета Зауралья в 2020 году составят 46,9 млрд рублей, расходы — 50,1 млрд рублей, дефицит — 3,1 млрд рублей.

Кроме того, парламентарии утвердили характеристики областного бюджета на 2019 год. В финале года объём доходов составил 48,5 млрд рублей, расходы — 51,7 млрд рублей. Дефицит бюджета остается без изменений в сумме 3,1 млрд рублей.