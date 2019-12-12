Москва, , 21:26 — REGNUM В экономических отношениях между Россией и Китаем приоритетом является не увеличение товарооборота, а рост объёма взаимных инвестиций. Об этом 12 декабря сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на подведении итогов пятилетней программы сотрудничества предпринимателей РФ со странами Азии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы видим огромные перспективы, которое есть у бизнеса. И бизнес активно реализует эти перспективы, но важнее не столько обмен товарами, сколько обмен инвестициями. Сегодня важнее инвестиционное сотрудничество, и здесь потенциал ещё далеко не выработан», — отметил Титов.

Также омбудсмен отметил, что экономические отношения между РФ и КНР развиваются преимущественно за счет среднего и малого бизнеса. Причём развитие происходит по всем отраслям.

«И здесь важны совместные предприятия в области сельского хозяйства, переработки продуктов сельского хозяйства. Мы видим проекты в области химии, машиностроения. Развитие отношений идёт во многих отраслях», — заявил Титов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Страх перед Китаем на Западе просто параноидален»