Лондон, , 19:50 — REGNUM Мировые цены на нефть растут, несмотря на прогноз МЭА о значительном профиците на нефтяном рынке в начале 2020 года, 12 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на 67 центов (1,05%), до $64,39 за баррель. Чуть ранее в ходе торговой сессии марка достигла максимума в $64,84 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подорожали на 58 центов (0,99%), до $59,34 за баррель. Максимум сессии для WTI составляет $59,72 за баррель.

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