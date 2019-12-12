Париж, , 18:46 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает сохранения профицита на мировом нефтяном рынке нефти в 2020 году, несмотря на новые сокращения добычи стран ОПЕК и России, 12 декабря передает агентство Reuters.

«Несмотря на дополнительные ограничения… мировые поставки нефти могут увеличиться на 700 000 баррелей в сутки в первом квартале 2020 года» , — говорится в прогнозе МЭА.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря ОПЕК заявила, что ожидает небольшого дефицита на рынке нефти в 2020 году в результате сокращений добычи картеля и вероятного прекращения торговой войны США и Китая.

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