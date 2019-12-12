Ашхабад, , 18:30 — REGNUM Предпринимаемых для повышения эффективности деятельности государственной товарно-сырьевой биржи Туркмении мер недостаточно для решения задач национальной экономики. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания, передает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер акцентировал внимание на необходимости модернизации деятельности биржи с уклоном в цифровизацию — для того, чтобы биржевая торговля велась в соответствии с новыми условиями международного рынка.

Бердымухамедов поручил руководству биржи заняться более плотным изучением опыта зарубежных бирж и внедрить наиболее успешные их методы, практики и маркетинговые инновации.

Глава государства выделил три основных рынка, на которых должны быть сосредоточена работа — биржевой товарный рынок, рынок государственных и корпоративных закупок, рынок электронной коммерции.

Бердымухамедов подчеркнул, что в мире большинство товарно-сырьевых бирж являются акционерными обществами, а потому необходимо изучить вопрос изменения организационно-правовой формы товарно-сырьевой биржи Туркмении и образования акционерного общества.