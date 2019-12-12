Ашхабад, , 18:28 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с директором по энергетической системе и производственным разработкам компании «Kawasaki Heavy Industries» Тацуи Ватанабэ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Туркменский лидер обсудил с представителем японской корпорации перспективы дальнейшего сотрудничества в промышленной и газохимической сферах, уделив особое внимание ранее возведенному при участии «Kawasaki Heavy Industries» комплексу по выпуску синтетического бензина из природного газа в Ахалской области Туркмении.

Бердымухамедов отметил, что туркменские власти планируют построить еще один аналогичный комплекс, напомнив, что госконцерн «Туркменгаз» подписал соответствующий меморандум с компаниями «Kawasaki Heavy Industries» и «Sojitz Corporation» в рамках состоявшегося в октябре 2019 года визита президента Туркмении в Японию.

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