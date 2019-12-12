Калининград, , 18:13 — REGNUM Сумма долгов за отопления жителей Калининграда перевалила за отметку в один миллиард рублей, сообщает пресс-служба городской администрации. Точная сумма составляет 1,012 млрд рублей, а самый крупный долг — 400 тыс. рублей.

При этом, отмечают в «Калининградтеплосети», самыми добросовестными плательщиками являются пенсионеры, тогда как среди должников есть даже собственники юрлиц, а основная часть не являются малоимущими. В компании напомнили, что даже из-за долга, превышающего 30 тыс. рублей, может быть ограничен выезд должников за границу.

В настоящий момент «Калининградтеплосети» в индивидуальном порядке работают над рассрочкой выплат должников.