Амстердам, , 18:11 — REGNUM Отраслевое объединение супермаркетов Нидерландов потребует через суд отмену фермерских протестов, назначенных на 18 декабря. Супермаркеты опасаются, что фермеры намерены блокировать подъезды к оптовым базам и что вследствие этого торговле будет нанесён миллионный ущерб.

18 декабря должны состоятся большие фермерские протесты против правительственных мер по снижению загрязнённости воздуха, однако пока неясно, где именно будут проходит акции и какую форму они примут. Ходят слухи о блокаде дорог в окрестностях оптовых баз.

11 декабря в инициативной группы Farmers Defence Force (FDF) сообщили о намерении проведения протестов, несмотря на поставленный организацией супермаркетов ультиматум. Супермаркеты требовали, чтобы FDF до 10 часов утра 12 декабря подтвердил, что супермаркеты от акций не пострадали.

Срок ультиматума истёк, однако требуемого заявления со стороны FDF так и не последовало.