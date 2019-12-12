Вильнюс, , 18:04 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 12 декабря, одобрил инициативу президента Литвы Гитанаса Науседы увеличить коэффициент индексации пенсий по старости в 2020 году до 1,83 пункта, что повысит пенсию в среднем на 3,5 евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поправка вступит в силу с середины 2020 года, а увеличение добавится к уже утверждённой ранее индексации пенсий, которая добавит пенсионерам в среднем по 30 евро. Таким образом, пенсия в 2020 году в среднем суммарно должна увеличится на 33,5 евро.

На инициативу президента Литвы в бюджете зарезервировали дополнительные 32 млн евро.