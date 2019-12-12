Боровск, Калужская область, 12 декабря 2019, 18:20 — REGNUM В Калужской области 12 декабря состоялось рассмотрение заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны «Калуга» от двух компаний: «БиоРИМ» и «Базис». Общая сумма заявленных инвестиции по проектам составляет 8,3 млрд рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

На заседании экспертного совета
На заседании экспертного совета
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Предприятие «БиоРИМ» разместит производственные мощности на боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Планируется строительство завода по производству 44 жидких и твердых жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) полного цикла. Область применения — лечение инфекций, диабета, опухолевых образований, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Будет создано 99 рабочих мест. Компания «Базис» для реализации проекта по созданию современного предприятия выбрала людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга». Производимая продукция — эластичные медицинские изделия. Будет создано 66 рабочих мест.

Особая экономическая зона «Калуга» представляет собой две расположенные в разных частях Калужской области площадки — в Людиновском и Боровском районах — общей площадью 1042 га. в ОЭЗ «Калуга» 18 резидентов. На территории экономической зоны действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.

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