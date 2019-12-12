Москва, , 17:58 — REGNUM Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз в Россию бананов из Эквадора из-за случаев обнаружения в них многоядной мухи-горбатки, которые «приняли системный характер», сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор с сожалением вынужден сообщить, что представленные эквадорской стороной гарантии соблюдения фитосанитарных требований при поставках продукции на территорию России не реализуются в практической работе национальной организации по карантину и защите растений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очередные случаи выявления карантинного для стран Евразийского союза и отсутствующего на территории России объекта были выявлены 11 декабря при досмотре партии бананов, поступивших из Эквадора в Санкт-Петербург.

В ведомстве подчеркнули, что занос и распространение многоядной мухи-горбатки «представляет серьезную угрозу фитосанитарной обстановке на территории России и здоровью граждан».

В случае повторения подобных нарушений Россельхознадзор «оставляет за собой право введения временных ограничений на ввоз бананов из Эквадора», сообщили в пресс-службе.