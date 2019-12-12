Вашингтон, 12 декабря 2019, 17:53 — REGNUM Китайско-американская торговая сделка будет заключена очень скоро, сообщил 12 декабря президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.
По его словам, США «очень близки к большой сделке с Китаем».
Напомним, переговоры между Вашингтоном и Пекином о торговой сделке идут не первый месяц. Необходимость договорённости возникла из-за того, что Штаты при Трампе подняли пошли на определённые и очень важные позиции китайского импорта.
Пекин начал вводить ответные пошлины. Достижения договорённости о «торговом ненападении» между Пекином и Вашингтоном осложняются действиями законодательной власти Штатов, которая давят на Китай политическими средствами, принимая законы о правах человека.