Ульяновск, , 17:36 — REGNUM Комиссия УФАС Ульяновской области приняла решение по делу о поддержании цен на торгах между частной компанией и индивидуальным предпринимателем. Речь идёт о поставках медицинской техники, на данном рынке выявлен картельный сговор, сообщается на сайте ведомства.

Рассмотрение началось после обращения хозяйствующего субъекта, по мнению которого, осуществлялись согласованные действия с целью поддержания высокой цены на торгах. Было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В ходе разбирательств комиссией антимонопольного органа было установлено, что одна из частных компаний и индивидуальный предприниматель «согласовывают принимаемые решения», ими «реализована стратегия единственного победителя, в которой обеспечивалась видимость конкуренции путём подачи мнимых заявок при постоянной победе заранее определенного участника», отмечается в релизе.

«Ф акт заключения антиконкурентного соглашения установлен антимонопольным органом на основании совокупности косвенных доказательств », — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что данные хозсубъекты являются постоянными участниками торгов, при этом в последние годы они участвовали в десятках торгов с суммой свыше 100 млн рублей.

В УФАС отмечают, что материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законным и обоснованным признала прокуратура Самары постановление о возбуждении уголовного дела в отношении граждан, обвиняемых в картельном сговоре. По версии следствия, фигуранты уголовного дела участвовали в торгах, на которых должен был определиться подрядчик на ремонт дорог в Ульяновской и Самарской областях.

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