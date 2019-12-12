Киев, , 17:22 — REGNUM Условия получения очередного кредита от МФВ обсудил украинский президент Владимир Зеленский с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщили 12 декабря в пресс-службе лидера Украины.

Какие именно условия были названы Киеву для получения полумиллиардного (в евро) кредита, не сказано — лишь, что «согласованы необходимые шаги».

Напомним, МВФ пообещал Киеву очередной кредит. Обычными условиями выделения международным фондом макрокредитов является требование усилить борьбу с коррупцией, снизить долю госсекатора в экономике, провести реформы для соблюдения демократических свобод.

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