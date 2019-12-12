Тула, , 17:04 — REGNUM Закон о бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приняли депутаты Тульской областной думы 12 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

В итоговом варианте депутаты согласовали доходы региона в объёме 84,8 миллиарда рублей, расходы — 90,45 миллиарда. Дефицит бюджета составит 5,6 миллиарда рублей. Собственные доходы Тульской области по сравнению с 2019 годом прогнозируются на 5,7% выше.

При этом около 70% расходов бюджета будет направлено на социальные статьи — здравоохранение, образование, соцзащиту. Бюджетом предусмотрено финансирование 33 госпрограмм. Сама большая статья расходов — 23,9 млрд рублей — программы развития образования, на втором месте — программы развития здравоохранения, на них планируется направить 17,7 млрд. Впервые региону будут выделены средства — 134,7 миллиона рублей — на обеспечение соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в школах. 6,6 млрд рублей направят на программу улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми.

Добавим, что сегодня же депутаты приняли решение, инициированное губернатором Алексеем Дюминым, об увеличении размера областного материнского капитала при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года с 65,9 тысячи рублей до 150 тысяч. Также с 1 января 2020 года, в случае рождения в семье третьего и последующих детей и до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста, выплаты на содержание и воспитание детей будут производиться в повышенном размере и дифференцированно — в зависимости от дохода семьи. Если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения по Тульской области выплата составит 11 000 рублей, а если не превышает двукратную величину прожиточного минимума — 3000 рублей.