Москва, , 17:03 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила ряд законопроектов о прогрессивном налогообложении доходов граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили законопроект, направленный на установление прогрессивной ставки НДФЛ с доходов от дивидентов: по доходам до 24 млн рублей включительно — 13%; по доходам свыше 24 млн рублей — 18%.

Схожую инициативу представила и фракция КПРФ. Парламентарии предлагают резко повысить налог с определенной суммы доходов граждан, при этом существенно снизить налог для получающих до 300 тыс. рублей в год.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил против законопроектов.

«Неэффективность прогрессивной шкалы очевидна», — сказал депутат Госдумы Ильдар Бикбаев («Единая Россия»).

Нынешняя ставка в 13% упростила начисление и администрирование НДФЛ, указал он. Кроме того, в случае принятия законов имеющие более одного места работа должны будут подавать декларации, указал парламентарий.

Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета, законопроекты были отклонены.