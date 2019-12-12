Севастополь, , 16:56 — REGNUM Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в два раза поднимает цены на посещение своей территории и выставок. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе музея.

«С 16 декабря 2019 года в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» вступит в силу новый прейскурант услуг для физических лиц… Самостоятельный осмотр памятников городища на территории будет стоить 200 рублей. Посещение античной или византийской экспозиции — по 150 рублей каждая», — уточнили в музее.

Единый билет, который предполагает вход на территорию и посещение всех действующих выставок, будет стоить не 350, а 500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический», за первую половину 2019 года госучреждение заработало более 25 млн рублей, приняв около 400 тысяч посетителей.

Об этом: За полгода севастопольский «Херсонес» заработал на посетителях 25 млн руб