Севастополь, 12 декабря 2019, 16:56 — REGNUM Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в два раза поднимает цены на посещение своей территории и выставок. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе музея.
Единый билет, который предполагает вход на территорию и посещение всех действующих выставок, будет стоить не 350, а 500 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации руководства музея-заповедника «Херсонес Таврический», за первую половину 2019 года госучреждение заработало более 25 млн рублей, приняв около 400 тысяч посетителей.
Об этом: За полгода севастопольский «Херсонес» заработал на посетителях 25 млн руб