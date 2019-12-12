Москва, , 16:50 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 6 декабря составили $546,6 млрд, увеличившись за неделю на $4,4 млрд, или на 0,8%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Как отмечается в сообщении регулятора, рост показателя произошёл «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

По состоянию на начало декабря, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $425,58 млрд, специальные права заимствования — $6,67 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,89 млрд, монетарное золото — $105,90 млрд

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