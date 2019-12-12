Москва, , 16:47 — REGNUM Правление российского публичного акционерного общества «Газпром» одобрило проект новой редакции дивидендной политики госкорпорации. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Согласно этому проекту, «Газпром» за три года выйдет на уровень выплат дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Выход на этот целевой показатель будет поэтапным. Так, по итогам 2019 года дивиденды составят не менее 30% от прибыли по МФСО, в 2020 году — не менее 40%, а по итогам 2021 года и в последующие годы — не менее 50% от чисто прибыли.

«Новая дивидендная политика «Газпрома» — это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам. Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений», — рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Проект новой дивидендной политики должен быть утвержден советом директоров «Газпрома».

Стоит отметить, что акции «Газпрома» сегодня на Московской бирже торгуются в плюсе. По данным на 15:25 цены на акцию составили 252,5 рубля (рост 2,18% по сравнению с закрытием вчерашних торгов).