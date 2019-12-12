Москва, , 16:42 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России четвёртую неделю поряд сохраняется на уровне 44,67 рубля за литр. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно сообщению ведомства, цены на бензин в стране за неделю со 2 по 9 декабря в среднем не изменились. Дизельное топливо за этот же период подорожало на 15 копеек — до 47,62 рубля за литр.

По состоянию на 9 декабря средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,75 рубля, марки АИ-98 — 51,76 рубля.