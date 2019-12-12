Ставрополь, , 16:59 — REGNUM Новую мусоросортировочную линию запустят в Ставропольском крае до конца текущего года. Ее мощность составит 100 тыс. тонн в год, плюс она дополнительно оснащена шредером для измельчения отходов, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

«Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Эко-Сити» завершает монтаж новой мусоросортировочной линии в своем межмуниципальном зональном центре в хуторе Нижнерусский», — сказано в сообщении.

Эта мусоросортировочная линия — одна из двух, приобретенных в собственность Ставрополья на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. Ее стоимость составляет около 60 млн рублей. Регоператор «Эко-Сити» получил оборудование в аренду по результатам конкурсных процедур.

Отмечается, что ООО «Эко-Сити» обслуживает северную зону Ставрополья с населением порядка 1 млн человек, которое ежегодно производит в среднем почти 480 тыс. тонн ТКО. Предприятие, как сообщается, имеет свои мощности по сортировке отходов, и новая линия позволит увеличить объем извлекаемых полезных фракций и направлять их на переработку.