Димитровград, Ульяновская область, , 16:35 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области одно муниципальное предприятие банкротит другое. Наблюдение введено в отношении МУП «Управление жилищным фондом» (МУП «УЖФ»), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Ульяновской области.

Заявителем выступило МУП «Городские электрические сети», обращение в суде зарегистрировано 17 сентября 2019 года. Ответчиком является муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищным фондом».

Сумма исковых требований составила 7 300 445 рублей 36 копеек. 5 декабря суд вынес определение о введении в отношении «УЖФ» процедуру банкротства — наблюдение. Также решением суда исполнительное производство в отношении предприятия приостановлено.

Рассмотрение отчёта временного управляющего назначено на 29 апреля 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, МУП «УЖФ» зарегистрировано в 2005 году в Димитровграде. Уставный фонд предприятия составляет 100 тыс. рублей. Учредителем является комитет по управлению имуществом города Димитровграда. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.