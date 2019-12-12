Москва, , 16:34 — REGNUM Минимальный размер оплаты труда на 2020 год фактически не вырастет, а просто догонит показатели по инфляции. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») в ходе рассмотрения закона о минимальном размере оплаты труда на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Госдума приняла в третьем чтении закон о размере МРОТ в 2020 году на уровне 12 тыс. 130 рублей, что на 850 рублей или 7,5% выше, чем показатель сегодня.

«Сейчас есть некие опережающие инфляцию темпы индексации, то такой тезис о том, что минимальная заработная плата повышается на 7%, а инфляция у нас порядка 3−4% — он не бьется с тем, что в прошлом году при такой же инфляции официальной в 3−4% минимальная заработная плата, напомню, была повышена всего на 1 процентный пункт», — заявил Шеин.

По его словам, подсчеты показывают, что роста МРОТ фактически нет.

«Мы имеем не реальное повышение — просто догоняющее прошлогоднюю инфляцию, индексацию и не более того. Минимальная заработная плата, по сути, замерла», — отметил Шеин.

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