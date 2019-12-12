Липецк, , 16:27 — REGNUM Аграрии Липецкой области в 2019 году побили сразу несколько рекордов по сбору масличных культур. Как сообщила пресс-служба областной администрации, всего в 2019 году было собрано 711 тыс. тонн масличных культур — это почти на 200 тыс. тонн больше, чем в 2018 году, который также был рекордным.

В регионе в 2019 году получили самый большой за всю историю урожай рапса — 95 тыс. тонн. Впервые в истории региона валовой сбор сои составил 136 тыс. тонн. Рекордным оказался также 2019 год и для подсолнечника — его получено 463 тыс. тонн. Средняя урожайность в 2019 году составила 28 центнеров с гектара.

В регионе работают шесть заводов, перерабатывающих подсолнечник, рапс, сою и лен. Также в Елецком и Тербунском районах создаются новые мощности по переработке рапса и сои. По словам начальника регионального управления сельского хозяйства Олега Долгих, до 2017 года липецкие аграрии больше отправляли на экспорт семена подсолнечника, рапса и других масличных культур, но сейчас на экспорт идёт, в основном, растительное масло.