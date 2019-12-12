Москва, , 16:27 — REGNUM ВВП России в IIIквартале 2019 года вырос на 7,6% относительно II квартала, а в годовом выражении — на 1,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно первой оценке ведомства, объём ВВП за III квартал составил в текущих ценах 28 000,5 млрд рублей.

Объём ВВП за январь-сентябрь 2019 года вырос на 1,1% в годовом выражении и составил в текущих ценах 78 675,6 млрд рублей.

Наибольший рост индекса физического объёма ВВП и валовой добавленной стоимости в III квартале продемонстрировали добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, финансовая и страховая деятельность.