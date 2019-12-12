Вильнюс, , 16:20 — REGNUM

Итальянской финансовой компании PayRay Банк Литвы (Центробанк) выдал лицензию на осуществление банковской деятельности в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 декабря. На созванной сегодня пресс-конференции генеральный директор компании Ренато Ла Фьянца утверждал, что его компания будет работать в области краткосрочных кредитов для среднего и малого бизнеса.

Единственным акционером компании является люксембургское предприятие 2404. В компании работает 20 человек, 2018 год PayRay завершил с убытком в размере 941,5 тыс. евро. После Литвы предприятие планирует начать работу в Латвии.