Чебоксары, , 16:15 — REGNUM В Чувашии кредиторы ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ) в очередной раз рассмотрят проект мирового соглашения. Оно будет вынесен на обсуждение в новой редакции на собрании кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

27 декабря состоится собрание кредиторов ЧТФ. Оно созывается по требованию залогового кредитора в лице ПАО «Сбербанк». На обсуждение вынесено два вопроса. Будет предложено отменить принятое 15 октября 2019 года решение собрания кредиторов об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о заключении мирового соглашения между ЧТФ и кредитором. Следом кредиторы рассмотрят вопрос о заключении мирового соглашения в новой редакции.

«На момент получения требования ПАО «Сбербанк» о проведении собрания кредиторов проект мирового соглашения в новой редакции не передан», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии суд признал чулочно-трикотажную фабрику несостоятельной (банкротом). В мае 2019 года отмечалось, что установлены требования кредиторов с общей суммой около 311,5 млн рублей.

Напомним, учредителями ЧТФ являются Владимир Ермолаев (доля 0,1961%) и ООО «СУОР» (доля 99,8039%). Строительная компания «СУОР» признана банкротом в мае 2019 года.

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