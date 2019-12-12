Симферополь, , 16:23 — REGNUM Отсутствие торговых сетей в Крыму даёт возможность развиваться региональным компаниям, которые зачастую подают местную продукцию. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 12 декабря заявил замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев.

«Практика других регионов показывает, что когда активно начинаются развиваться крупные сети, региональные магазины проигрывают конкурентную борьбу», — отметил чиновник.

По его мнению, в федеральные торговые сети сложно зайти крупным товаропроизводителям, а крымские покупатели привыкли к местной продукции, так как она в большинстве своём более качественная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра промышленной политики Крыма заявил, что крупные российские торговые сети рассматривают варианты открытия своих филиалов в Крыму, но окончательного решения пока никто не принял.

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