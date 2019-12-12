Симферополь, , 16:15 — REGNUM Крупные российские торговые сети рассматривают возможность открытия своих филиалов в Крыму. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 12 декабря заявил замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев.

«Руководство Крыма обращалось к крупным федеральным торговым сетям с этим вопросом, они рассматривают этот вопрос, но окончательного решения пока нет», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что федеральные торговые сети имеют возможность закупать товары крупным оптом, за счёт этого снижая свои цены.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские чиновники ожидают, что после запуска грузовых поездов по Крымскому мосту цены на полуострове немного снизятся.

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