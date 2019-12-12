Киев, , 16:04 — REGNUM В этом году официального решения о новой программе сотрудничества Украины и МВФ точно не будет, заявил журналистам сегодня, 12 декабря, глава украинского Нацбанка Яков Смолий.

Он отметил, что решение утвердить нельзя, поскольку так построен график заседаний совета Фонда. По словам Смолия, решение может быть принято в первом квартале следующего года.

Глава Нацбанка Украины напомнил, что принципиально Украина и МВФ достигли договоренностей о новой программе.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря власти Украины заявили, что МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года. Однако тогда же было заявлено, что утверждение программы Советом директоров МВФ будет зависеть от выполненияКиевом ряда «неотложных действий».

«Мы согласились с президентом (Зеленским), что экономический успех Украины строго зависит от соблюдения законности в стране, сокращения влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных вследствие банкротства банков», — заявила глава Фонда Кристалина Георгиева.