Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM Объем инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана по итогам первых десяти месяцев 2019 года вырос на 379,4 млрд тенге ($974 млн), что на 33,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 12 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Отмечается, что в настоящее время в аграрно-промышленном комплексе страны на стадии проработки и реализации находится 113 инвестиционных проектов на сумму 4,4 трлн тенге ($11,4 млрд).

Большую роль в развитии данного сектора экономики играет Аграрная кредитная корпорация. В 2018 году организация профинансировала 86 проектов на сумму 54,9 млрд тенге ($143 млн). Наибольший объем инвестиций пришелся на тепличные комплексы — 14,3 млрд тенге ($37 млн)

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что ежегодный объем иностранных инвестиций в экономику республики к 2025 году должен достичь $34 млрд, что на 41,7% больше, чем по итогам 2018 года.

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