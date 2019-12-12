Киев, , 16:00 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что решение о выделении транша стране будет принято Международным валютным фондом (МВФ) в первом квартале 2020 года. Об этом 12 декабря заявил на брифинге председатель НБУ Яков Смолий.

«Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы, этого не будет. Но согласно графику, когда может состояться заседание, это может быть в I квартале следующего года», — заявил Смолий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил своему молдавскому коллеге Иону Кику создать свободную экономическую зону между двумя странами.