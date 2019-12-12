Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM Бюджетная комиссия екатеринбургской гордума утвердила проект бюджета на 2020 год, несмотря на споры. Об этом сообщает ЕАН.

Комиссия одобрила бюджет с перевесом лишь в один голос. Теперь проект документа представят на заседании думы 17 декабря.

Бурная дискуссия разразилась после попытки депутата Александра Колесникова убедить коллег не отдавать деньги на переезд думы и на медиасопровождение. По мнению парламентария, средства лучше передать детским садам и школам. Впрочем, предложение не поддержали, хотя на споры было потрачено немало времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ко второму чтению бюджета в мэрии обещали учесть пожелания депутатов. Нынешний проект документа вызвал у депутатов намного меньше разногласий.

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